В Україні функціонували центри з оформлення подвійного громадянства, - СБУ

Служба безпеки України викрила діяльність двох нелегальних центрів, в яких можна було протиправно оформити подвійне громадянство.

Як повідомляється, організатори схеми забезпечували "клієнтам" оформлення підробленого пакета документів, які дають право претендувати на отримання паспортів цілого ряду країн Євросоюзу.

"Зловмисники надавали замовникам повний "пакет послуг", в тому числі підбирали двійників, зі знанням іноземної мови, для відвідування іноземних дипломатичних установ", - йдеться в повідомленні.

У СБУ відзначили, що такою схемою скористалися понад тисячу українських громадян.

Вартість комплекту підроблених документів при цьому становила до восьми тисяч євро.

"Під час санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання зловмисників, оперативники СБ України вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці, зокрема виявили фальшиві печатки органів влади СРСР і України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про шлюб і укладення шлюбу", - додали у спецслужбі.