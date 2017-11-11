Від початку доби у зоні АТО був поранений 1 український військовий, - штаб

Від початку цієї доби російсько-окупаційні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості і, застосовуючи міномети, обстрілювали українські позиції. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я. На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння.

Так, на підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів і піхотного озброєння по оборонцях Зайцевого. У результаті одного з цих обстрілів був поранений український військовий. Крім того, ворог застосовував міномети калібрів 120 та 82 міліметри неподалік Пісків.

У свою чергу, на Маріупольському напрямку загарбники вели вогонь із мінометів, озброєння БМП та зенітної установки біля Широкиного і Водяного.

А на Луганському напрямку факти застосування противником стрілецької зброї зафіксовані неподалік Новоолександрівки та Луганського.