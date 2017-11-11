Вперше з Києва до Запоріжжя вирушив поїзд, сформований з нових вагонів-трансформерів

З Києва до Запоріжжя у перший рейс вирушив поїзд, сформований повністю з нових вагонів-трансформерів українського виробника ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

«Нічний експрес» № 38 сполученням Київ - Запоріжжя вирушив у перший рейс о 21:10 та прибуде до Запоріжжя наступного дня о 06:32, повідомили Укрінформу в ПАТ "Укрзалізниця".

Під час рейсу заплановані зупинки на станціях Расава (21:59), Кам'янське-Пасажирське (04:40), Дніпро Головний (04:40).

Із Запоріжжя натомість вирушить поїзд №738 уже як «Інтерсіті+» 12 листопада о 08:21 та прибуде до столиці о 16:33. Зупинятиметься на станціях Дніпро-Головний (09:52) та Кагарлик (15:27). Вартість квитка у вагоні І класу становить 616,27 грн, ІІ класу - 306,73 грн.

Як зазначив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, курсування нового поїзда дозволить покращити логістику п'яти мільйонам осіб, які проживають у Запорізькій та Дніпропетровській областях. "Ми пропонуємо пасажирам цей новий формат організації перевезень і будемо уважно вивчати відгуки та пропозиції щодо нього. Особисто я впевнений, що наші пасажири вже відчувають зміни в рівні сервісу, якості обслуговування" - сказав він.

"Нічний експрес" №38, що вирушив у суботу в перший рейс, буде восьмим поїздом між містами Київ-Запоріжжя. Наразі курсують прямі і не тільки : №732 Київ-Запоріжжя, №736 (Інтерсіті+) Київ-Запоріжжя, №72 Київ-Запоріжжя та №54 Київ-Запоріжжя, №84 Київ-Маріуполь та №104 Київ-Маріуполь, №12 Київ-Новоолексіївка.

Для формування цього поїзда Укрзалізниця отримала від виробника ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» вісім вагонів-трансформерів. Два вагони - класу люкс, шість - купейні. Завдяки такому типу рухомого складу поїзд перевозитиме пасажирів як з місцями для сидіння, так і спальними місцями.

Перший поїзд № 149 Київ - Івано-Франківськ, сформований із нових пасажирських вагонів-трансформерів вітчизняного виробництва, вирушив у перший рейс 17 січня 2017 року. Другий поїзд такого типу розпочав курсування тим же маршрутом у лютому 2017 року.

«Використання вагонів з меблями, що трансформуються, довело ефективність. У січні ми запустили перший поїзд Київ-Івано-Франківськ, за місяць- другий у цьому ж сполученні. І от до сьогодні цими поїздами за період курсування перевезено вже 240 тисяч пасажирів - заповнюваність 80%. До того ж трансформування вагонів дозволяє збільшити кількість місць порівняно із нічними поїздами більш ніж на 30%», - зауважив Кравцов.