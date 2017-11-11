WADA знайшло докази вживання допінгу російськими спортсменами

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) отримало електронний файл із базою даних допінг-проб російських спортсменів із січня 2012 до серпня 2015 року.

Про це повідомляє DW із посиланням на сайт WADA.

"Ці нові дані підкріплюють нашу вимогу про те, щоб російська влада теж публічно визнали висновки незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена", - заявив президент WADA Крейг Ріді.

Як наголошується у прес-релізі, фахівці WADA отримали базу даних в кінці жовтня і продовжують її вивчати. В агентстві обіцяють надати додаткові відомості про результати аналізу на засіданні виконкому організації 15-16 листопада. За інформацією газети The New York Times, файл із результатами допінг-тестів у Московській антидопінгової лабораторії був переданий WADA якимось інформатором, а не через офіційні канали.

На початку грудня МОК вирішить долю збірної РФ.

З літа 2016 року дві комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розслідують звинувачення, представлені в доповіді незалежної комісії WADA. Зокрема, Росію звинувачують у систематичних маніпуляціях із допінг-пробами та застосуванні допінгу низкою російських спортсменів на зимових Іграх 2014 року в Сочі. 5-7 грудня на засіданні виконкому МОК у Лозанні має бути ухвалено рішення про штрафні заходи щодо РФ аж до відсторонення російської збірної від участі в зимових Олімпійських Іграх, які пройдуть в Пхенчхані з 9 по 25 лютого 2018 року.