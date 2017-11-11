З початку АТО статус учасника бойових дій отримали 218 тисяч військових ЗСУ

З початку антитерористичної операції на сході України статус учасника бойових дій отримали більше 218 тисяч військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які брали участь в АТО.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає Укрінформ.

Також з початку АТО відзнаками Міністерства оборони нагороджено понад 45,5 тисячі осіб, державними нагородами - 39 тисяч 594 особи.

Як повідомив Лисенко, за минулий тиждень більше 20 учасників АТО нагородили відзнаками та цінними подарунками оборонного відомства. 36 захисникам України присвоєно статус учасника бойових дій.