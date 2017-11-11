За добу бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО, 2 поранених, - штаб

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримали поранення двоє українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО зберігалась тенденція до загострення обстановки. Російсько-окупаційні угруповання активно обстрілювали позиції української армії, застосовуючи при цьому міномети різних калібрів", - йдеться у повідомленні.

Так, на підступах до Донецька бойовики двічі били з 82-міліметрових мінометів та гранатометів по оборонцях Авдіївки. Також двічі під вогонь ворожих кулеметів потрапили укріплення сил АТО на околицях Зайцевого.

На Луганському напрямку загарбники обстріляли з мінометів опорні пункти Збройних Сил України біля Катеринівки та станції Донець. А з піхотного озброєння били неподалік Луганського і Станиці Луганської.

На Приморському напрямку, у другій половині дня противник застосовував 120-міліметрові міномети біля Павлополя і Водяного. Бійці ЗСУ асиметрично відповідали найманцям. У результаті цього протистояння отримав поранення один український військовослужбовець.

Як повідомили у штабі, сили АТО 24 рази вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність ворога.