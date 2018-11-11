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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Білий дім готує пропозиції щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

11 листопада, 2018 - 10:30
Фото: Thinkstock

Всеосяжний план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, який обіцяв представити Білий дім, буде готовий "незабаром".

Про це розповів на закритому заході в Лондоні спецпредставник вашингтонської адміністрації на міжнародних переговорах Джейсон Грінблатт, передає портал Axios.

За його словами, Штати прагнуть знайти не тимчасовий вихід із ситуації, а досягти довгострокової угоди.

"Ми розуміємо, що тимчасові рішення не сильно сприяють поліпшенню життя палестинців, і тільки продовжують цикл страждань і насильства", - сказав Грінблатт.

План, запропонований США, грунтуватиметься на тому, що обом сторонам конфлікту доведеться шукати компроміс і піти на поступки.

"Жодну зі сторін план не влаштує в повному обсязі, але ми впевнені, що обидві сторони, якщо вони готові почати переговори, зрозуміють, чому ми прийшли до тих висновків, до яких ми прийшли", – наголосив спецпредставник США.

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