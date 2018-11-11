Через вибухи на арсеналі покарано понад 20 генералів ЗСУ, - Полторак

Понад 75 військових притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, станом на 2014 рік більшість арсеналів мали би бути закриті через проблеми з фінансуванням, а відновити все і на повну – це шалені гроші.

Однак є й інша проблема – після звільнень та розслідувань нині існує не тільки нестача коштів для охорони режимних об'єктів, але і брак кадрів, які би погодилися взяти на себе відповідальність, усвідомлюючи нестачу коштів.

"Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", – констатує Полторак.