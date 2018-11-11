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День в ООС: Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ

11 листопада, 2018 - 19:11
Фото: mil.gov.ua

Російсько-окупаційні формування тричі за день обстріляли позиції українських військових. Втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.... Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прицільний вогонь російсько-окупаційні формування вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне.

Наразі, за повідомленням штабу ООС, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Джерело: День

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