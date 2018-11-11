Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою жовтня

Українська тенісистка Еліна Світоліна визнана найкращим гравцем місяця за версією Жіночої тенісної асоціації та вболівальників.

Про це повідомляється на сайті WTA.

У голосуванні вболівальників Світоліна обійшла Аріну Соболенко, Каролін Возняцкі та Слоан Стівенс.

Після перемоги на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі українка займає четверту сходинку світового рейтингу.

Наступний сезон тенісистка почне з новим головним тренером – Енді Беттлсом. Раніше британець був спаринг-партнером українки і супроводжував її в турі. За словами Світоліної, уся її команда базуватиметься у Лондоні.