Литва також закликала ввести санкції проти організаторів псевдовиборів в ОРДЛО

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що через "вибори" в ОРДЛО Кремль продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, і закликав до санкцій проти "організаторів цього фарсу".

Про це він написав у своєму Twitter.

"У той час, як світ поминає жертв Першої світової війни, Кремль продовжує дестабілізувати східну Україну: незаконні "вибори" в так званих Донецькій і Луганській народних республіках на території України - ще одне порушення Мінського процесу і міжнародного закону. Санкції проти організаторів цього фарсу мають бути", - пише Лінкявічюс.

Глава зовнішньополітичного відомства Литви також прокоментував пост литовського МЗС.

"Литва засуджує незаконні "вибори" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках на території України", - написав він.

As world honors victims of #WWI, Kremlin keeps destabilising eastern Ukraine: illegitimate ‘elections‘ by so-called ‘Donetsk & Luhansk people‘s republics‘ in #Ukraine‘s territory- another violation of Minsk Agr. & Int. law. Sanctions against organizers of this farce should follow https://t.co/fLERNs9GAG