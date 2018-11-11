Макрон попередив світову спільноту про "відродження старих демонів"

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг Європу та весь світ від загрози відродження націоналізму та інших негативних процесів, що можуть призвести до нової глобальної війни.

Про це французький лідер заявив у своєму виступі біля Тріумфальної арки у Парижі під час пам’ятних та урочистих заходів з нагоди відзначення 100-ї річниці завершення Першої світової війни, передає Укрінформ.

“Старі демони відроджуються. Нові ідеології маніпулюють відданістю людей. Історія несе загрозу відновити свій трагічний шлях”, - наголосив президент Франції.

Макрон закликав світових лідерів та нації дати обіцянку відданості збереження миру, ціну якого Європа та світ уже добре усвідомлюють.

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.