Меркель стурбована новими тенденціями до самоізоляції і націоналізму

Канцлер ФРН Ангела Меркель стурбована новими тенденціями до самоізоляції, націоналізму, небажанням шукати компроміси на міжнародному рівні й вирішувати питання силою.

Про це вона заявила, відкриваючи «Паризький форум заради миру», повідомляє Укрінформ.

«Війна з її безглуздим кровопролиттям показала, куди можуть завести національне свавілля і військова самовпевненість, до яких згубних наслідків - безмовність і нездатність до компромісів у політиці і дипломатії», - сказала Меркель.

Вона зазначила, що Перша світова війна показала всім, до яких згубних наслідків може призвести ізоляціонізм. І сьогодні її турбує поширення з новою силою «національної зашореності», бажання декого вирішувати питання, ігноруючи свої обов'язки; те, що сам європейський мирний проект поставлений під питання.

«Ми знову бачимо готовність реалізовувати власні інтереси, у гіршому разі, за допомогою насильства», - сказала канцлер, не називаючи нікого конкретно. Вона нагадала статистику: у світі відбуваються 222 насильницькі конфлікти, які найбільше б'ють по самих беззахисних - по дітях. Лідер Німеччини підкреслила, що не можна відгороджуватися від конфліктів, близько або далеко від Європи вони розгортаються.

«Закритість, відгородження від інших, не були вирішенням проблем уже сторіччя тому, як вони можуть бути таким сьогодні, у настільки взаємно-переплетеному світі з населенням уп'ятеро більшим, ніж у ту пору?», - звернулася канцлер до учасників форуму. За її словами, тільки тісна міжнародна спільна робота на основі загальних цінностей - єдина можливість здолати жахіття минулого і побудувати розсудливе майбутнє.

Ейфорія, пропаганда і обіцянка швидкої перемоги з початку війни вилилися в 17 млн смертей, нагадала Меркель. «Просунуті» держави повною мірою використали досягнення технічного прогресу в цілях масового знищення, проігнорувавши повністю самі основи цивілізованості. Німеччина була знищена, але разом з нею програли всі. Сьогоднішня ФРН, за її словами, дуже цінує те, що після двох світових воєн і усіх лих, які її країна принесла іншим державам, сусідам, ті повірили молодій Федеративній Республіці Німеччина і прийняли її як рівну.

Мир не може бути проектом одних лише політиків, над ним мають працювати усі люди, нехай цей шлях і не простий, резюмувала Меркель.

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