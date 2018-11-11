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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

НАТО не визнає "вибори" в ОРДЛО

11 листопада, 2018 - 13:32
Фото Reuters

НАТО не визнає так звані вибори, які проходять на тимчасово окупованих територіях Донбасу 11 листопада.

Про це йдеться у заяві речника НАТО,  текст якої оприлюднений на сайті Альянсу у неділю.

"НАТО не визнає так звані "вибори", які проходять  у самопроголошених та невизнаних "Луганській і Донецькій народних республіках" 11 листопада. Вони суперечать букві й духу Мінських угод та підривають зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.В Альянсі також підкреслили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо закликати РФ вивести свої війська й припинити будь-яку підтримку груп бойовиків в Донецькій і Луганській областях України", - додали в Альянсі.

НАТО також закликає всі сторони до повного виконання Мінських угод, та висловило підтримку зусиллям нормандського формату й Тристоронньої контактної групи.

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