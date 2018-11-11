Палау стане першою країною, яка заборонить сонцезахисні креми для захисту коралів

Республіка Палау, тихоокеанська острівна країна неподалік Індонезії, стала першою в світі державою, яка ввела повну заборону на ввезення і продаж більшості видів сонцезахисного крему з 2020 року. Потрапляння компонентів цих косметичних засобів в океан призводить до загибелі коралів.

Про це повідомляє AFP.

Прес-секретар президента Томмі Ременгесау заявив, що має наукові дані про те, що хімічні речовини, виявлені в більшості сонцезахисних засобів, токсичні для коралів навіть у невеликих дозах.

На майданчики для дайвінгу в Палау в середньому прибуває близько 4 човнів на годину, вщерть заповнених туристами. Всі вони зазвичай вкриті сонцезахисним кремом, який надалі змивається в море. За словами Ременсгау, накопичення хімічних речовин на рифі вже досягло переломного моменту.

"У будь-який день не менше галона сонцезахисного крему змивається в океан в найпривабливіших для дайвінгу місцях у Палау", – зазначив він.

Обмеження стосуються сонцезахисних кремів, які містять такі компоненти, як оксибензон, октокрилен, октіноксат і парабени (а це майже всі креми).

Заборона набуде чинності з 1 січня 2020 року. Для підприємців порушення нових норм загрожує штрафом у $1000.

Зазначається, що в туристів цей косметичний засіб вилучатимуть при в'їзді в країну.