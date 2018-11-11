Папа Римський Франциск вшанував пам'ять жертв Першої світової війни

Папа Римський Франциск в неділю вшанував пам'ять жертв Першої світової війни.

Про це повідомляє УНН.

Звертаючись з вікна Апостольського палацу з недільною проповіддю "Ангел небесний" до десяткам тисяч паломників, що заповнили площу Святого Петра, понтифік процитував свого попередника, почесного папу Бенедикта ХVI, який назвав цей конфлікт "безглуздою бійнею".

"У другій половині дня дзвони всіх найбільших храмів вічного міста зазвучать в унісон в знак скорботи і духовної близькості до пам'яті полеглих 100 років тому", - підкреслив римський первосвященик.

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.