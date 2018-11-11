Нема стiльки шкiдникiв серед тварин, як є їх серед нас, серед людей.
Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Папа Римський Франциск вшанував пам'ять жертв Першої світової війни

11 листопада, 2018 - 18:08
Фото Reuters

Папа Римський Франциск в неділю вшанував пам'ять жертв Першої світової війни.

Про це повідомляє УНН.

Звертаючись з вікна Апостольського палацу з недільною проповіддю "Ангел небесний" до десяткам тисяч паломників, що заповнили площу Святого Петра, понтифік процитував свого попередника, почесного папу Бенедикта ХVI, який назвав цей конфлікт "безглуздою бійнею".

"У другій половині дня дзвони всіх найбільших храмів вічного міста зазвучать в унісон в знак скорботи і духовної близькості до пам'яті полеглих 100 років тому", - підкреслив римський первосвященик.

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.

Джерело: УНН

Більше новин

Щоб зупинити кровопролиття в Україні, достатньо рішення однієї людини, - Константинопольський єпископ
Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату
Представництво Вселенського патріархату в Україні буде виконувати функції посольства
Парубій розповів, коли може відбутися Об’єднавчий Собор
У Київському патріархаті закликали довіряти лише офіційним заявам щодо процесу надання Томосу
У Національному інституті стратегічних досліджень пояснили сенс угоди між Порошенко та Варфоломієм

Новини партнерів

Loading...