Польща святкує 100 років з дня повернення незалежності

У неділю, 11 листопада 2018 року, Республіка Польща відзначає День Незалежності століття відновлення державної незалежності.

З цієї нагоди президент Анджей Дуда направив лист лідерам усіх держав, з якими Варшава має дипломатичні відносини, а також очільникові НАТО, генеральному секретареві ООН та голові Європейської ради, передає Радіо Польщі.

"Я маю честь повідомити, що 11 листопада 2018 року Республіка Польща відзначає століття повернення незалежності. Цей день ми святкуємо в Польщі з гордістю і радістю, впевнені, що поляки створили спільноту, незалежна держава якої – вартісний суб’єкт міжнародного співтовариства", – йдеться у повідомленні польського президента.

Дуда наголосив, що "Республіка Польща працює задля мирного співробітництва між державами на основі поваги до міжнародного права, рівності, солідарності та взаємної пошани".

При цьому очільник кабінету президента Кшиштоф Щерський звернув увагу, що лист Анджея Дуди безпосередньо пов’язаний з депешею маршала Юзефа Пілсудського про відродження незалежної польської держави 11 листопада 1918 року.