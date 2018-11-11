Польща закликала ввести санкції щодо організаторів псевдовиборів в ОРДЛО

11 листопада, 2018 - 16:52
Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Польщі.
“Ми закликаємо Європейський союз разом з іншими партнерами негайно, спільно і адекватно реагувати шляхом зміцнення існуючих обмежувальних заходів і заборони на візи і обмеження активів, осіб, відповідальних за організацію так званих виборів”, — йдеться у заяві.
У МЗС додали, що так звані "вибори" несумісні з Мінськими угодами.
Нагадаємо, Волкер заявив, що Мінські домовленості не включають таких учасників, як "ДНР" та "ЛНР".
Джерело: День