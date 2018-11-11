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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Польща закликала ввести санкції щодо організаторів псевдовиборів в ОРДЛО

11 листопада, 2018 - 16:52
Фото з відкритих джере

Польща закликала ввести санкції щодо осіб, причетних до проведення так званих “виборів” на тимчасово неконтрольованій території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС Польщі.

“Ми закликаємо Європейський союз разом з іншими партнерами негайно, спільно і адекватно реагувати шляхом зміцнення існуючих обмежувальних заходів і заборони на візи і обмеження активів, осіб, відповідальних за організацію так званих виборів”, — йдеться у заяві.

У МЗС додали, що так звані "вибори" несумісні з Мінськими угодами.

Нагадаємо, Волкер заявив, що Мінські домовленості не включають таких учасників, як "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: День

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