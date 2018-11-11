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Порошенко: Іноземні партнери України не визнають псевдовибори в ОРДЛО

11 листопада, 2018 - 20:56

Реакція більшості іноземних партнерів України говорить про те, що так звані “вибори” в ОРДЛО не будуть визнані.

Про це написав Президент України Петро Порошенко у Twitter

“Вчора я закликав країни світу відреагувати на фейкові “вибори” на окупованому Донбасі, і сьогодні реакція абсолютної більшості наших партнерів чітко стверджує, що ці “вибори” ніким не будуть визнані, а з іншого боку - є заклик до відповідальності РФ як організатора цих “виборів”, - йдеться у повідомлені.

Крім того, за його словами, під час зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини були обговорені питання “миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі”, та звільнення українських політичних полонених у РФ та Криму.

“Обговорили з лідерами Франції та Німеччини також питання звільнення українських політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах РФ та Криму. Наголосили на необхідності терміново повернутися до переговорів щодо обміну наших співвітчизників, у тому числі військових”, - резюмував Порошенко.

Джерело: День

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