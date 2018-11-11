Порошенко, Меркель і Макрон проводять переговори щодо псевдовиборів в ОРДЛО

Президент Петро Порошенко, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Емманюель Макрон у Парижі проводять тристоронні переговори щодо фейкових виборів, організованих Росією на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив прес-секретар Глави Української держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - зазначив Цеголко.