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Порошенко, Меркель і Макрон проводять переговори щодо псевдовиборів в ОРДЛО

11 листопада, 2018 - 18:51
Фото Facebook Святослав Цеголко

Президент Петро Порошенко, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Емманюель Макрон у Парижі проводять тристоронні переговори щодо фейкових виборів, організованих Росією на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив прес-секретар Глави Української держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - зазначив Цеголко.

Джерело: День

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