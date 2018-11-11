Президент України взяв участь у пам'ятній церемонії у Парижі

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни. Глава держави перебуває з робочим візитом у Франції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Заходи почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної арки у Парижі.

Участь у церемонії взяли Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною, Президент США Дональд Трамп з дружиною, Канцлер Німеччини Ангела Меркель, інші лідери країн Великої сімки та понад 70 Глав держав та урядів країн світу, лідери міжнародних організацій.

Пам'ятні урочистості розпочалися з військової церемонії та виконання національного гімну Франції. Під час урочистого вшанування пам’яті загиблих у Першій світовій війні було запалено Вічний вогонь біля Тріумфальної арки.

Молоді люди з різних країн зачитали спогади свідків – відомих письменників, які на власні очі бачили жахіття тієї війни.

Глава Української держави також візьме участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», який ініційований Президентом Франції.

Ключовим завданням Форуму є зміцнення справи миру шляхом покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють зниженню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення транскордонних проблем. За прикладом Паризької конференції з питань клімату, «Паризький форум заради миру» має за мету стати платформою для обміну досвідом і новаторськими рішеннями, яка об'єднає всіх учасників процесу глобального управління: Глав держав і урядів, представників управлінських органів місцевого та національного рівнів, регіональні та міжнародні організації, громадянське суспільство.

Нагадаємо, у Парижі зібралися лідери країн з усього світу, аби відзначити 100 років від дня завершення Першої світової війни.

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