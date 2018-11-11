Путін і Трамп останніми прибули на церемонію у Парижі та потисли один одному руки

Президенти Росії та США останніми прибули на церемонію з нагоди ювілею закінчення Першої світової війни, лідери вперше потисли один одному руки після саміту в Гельсінкі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Путін прибув останнім на церемонію, у якій біля Тріумфальної арки в Парижі беруть участь президенти і прем'єри світових держав.

За кілька хвилин до Путіна приїхав Дональд Трамп з дружиною Меланією. Він приїхав окремо від інших світових лідерів з міркувань безпеки.

Російський президент потиснув руку Дональду Трампу та привітався з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

Телекамери також зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець, а Трамп поплескав Путіна плечу.

Після завершення церемонії президент Франції запросив лідерів на робочий сніданок в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, у Парижі зібралися лідери країн з усього світу, аби відзначити 100 років від дня завершення Першої світової війни.

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