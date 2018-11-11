Щоб зупинити кровопролиття в Україні, достатньо рішення однієї людини, - Константинопольський єпископ

Один з провідних фахівців Вселенського патріархату з українського питання архієпископ Тельміський Іов (Геча) спостерігає за процесом народження "українського томоса" вже понад десять років. Сам українець за походженням, хоч і народжений в Канаді, він не раз бував в Україні та від імені Константинополя вів переговори з церковної проблематики як з представниками світської влади, так і церковними діячами Києва.

У інтерв'ю ВВС, даному у Православному центрі Вселенського патріархату у Шамбезі, що під Женевою, він згадує, як починався процес надання українській церкві автокефалії, оцінює російську реакцію на цей процес та розмірковує про майбутнє світового православ'я у світлі скорої появи на релігійній карті світу нової помісної церкви - Православної церкви в Україні.

Архієпископ зазначив, що автокефальна незалежна православна церква в Україні безумовно з'явиться, оскільки такою є постанова Вселенського патріархату.

Також він зазначив, що одним з фактором ухвалення рішення щодо автокефалії стало становище в Україні.

"Через анексію Криму і війну на Донбасі, атмосфера в Україні зовсім змінилася. В Україні є багато православних вірних, які хочуть бути в церкві, але не хочуть мати зв'язків з Православною церквою в Росії через конфлікт на Донбасі", - розповів він.

Архієписком наголосив на тому, що Константинополь має право надавати автокефалію.

"Як ми вже говорили, Константинополь надавав автокефалії протягом віків. Якщо сьогодні Православна церква Росії має сумніви стосовно цього, вона повинна зректися своєї власної автокефалії, тому що патріарший статус їй був даний у XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ", - пояснив він.

Також архієпископ Тельміський Іов (Геча) не погодився, що автокефалія викличе конфлікти на території України.

"Кровопролиття йде в Україні, на Донбасі, вже протягом чотирьох років. Ця війна - як Друга світова на українській землі, про яку світ майже не говорить. І щоб це все зупинилося, достатньо рішення однієї людини, в Москві, бо ясно, хто яку землю бажає захопити", - сказав він.

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).