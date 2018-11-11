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США планують допомогти Україні з розвитком енергетичної інфраструктури

11 листопада, 2018 - 16:02
Фото U.S. Embassy Kyiv

Міністр енергетики США Рік Перрі заявляє, що американські приватні компанії і урядові структури готові бути партнерами, щоби допомагати розвитку енергетичної інфраструктури України.

Із такою заявою Перрі виступив, спілкуючись з американськими журналістами під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві, йдеться у повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Нашою метою в цьому візиті є передати українському уряду, що є як приватні компанії Сполучених Штатів, так і урядові структури Сполучених Штатів, які готові бути тривалими партнерами на цьому шляху", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що для нього велика честь стояти біля меморіалу Героїв Небесної Сотні.

"Ціна свободи часом є дуже високою. І українські патріоти, чиї фото ми бачимо на цій стіні, заслуговують на вшанування довічно. Один із способів вшанувати їхню пам’ять – це забезпечити, щоб в Україні панувала економічна свобода. І один із найкращих способів і найсильніших способів це забезпечити – це розвивати енергетичну інфраструктуру в Україні", - зазначив Перрі.

Джерело: День

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