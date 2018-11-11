Трамп не полетів вшанувати полеглих американців у Першій світовій через дощ

Президент США Дональд Трамп скасував запланований візит на кладовище загиблих під час Першої світової війни американців у Франції через погану погоду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп мав взяти участь у церемонії покладання вінка в суботу на американському кладовищі та меморіалі за 100 кілометрів від Парижа, але його вертоліт не злетів через дощ у французькій столиці.

Зустрівшись та пообідавши з президентом Еммануелем Макроном в суботу, Трамп провів значну частину дня у резиденції посла США, де він зупинився на час заходів, присвячених підписанню мирного довгору перед завершенням Першої світової війни.

Скасування візиту викликало осуд критиків у США, які вважають, що президент повинен був знайти інший спосіб доїхати на кладовище.

Зокрема, колишній спічрайтер Джорджа Буша Девіл Фарм назвав вчинок Трампа обурливим. "Це просто обурливо, що наш президент не хоче вшанувати пам'ять загиблих у Франції солдатів, а замість цього залишається у готелі і дивиться телевізор", - заявив Фарм.

Водночас у Комп’єні, де 100 років тому було підписане перемир’я, що завершило Першу світову війну, президент Франції та канцлер Німеччини взяли участь у історичній церемонії, присвяченій французько-німецькому примиренню після двох руйнівних світових воєн.