Туск засудив політиків за сумніви щодо майбутнього ЄС

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що політики, які “фліртують” із президентом Росії Володимиром Путіним, намагаються переконати інших у відсутності майбутнього у Євросоюзу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ради.

"Ті, хто фліртує з Володимиром Путіним із наростаючою інтенсивністю, вони всі намагаються, більш-менш однозначно, переконати нас, що Європейський Союз у цілому або в його нинішньому вигляді, не має майбутнього", — сказав він.

Туск також відніс до тих, хто сумнівається в майбутньому ЄС зацікавлених у виході Великої Британії зі союзу, а також підтримуючих "кроки Вашингтона до ізоляціонізму".

Він додав, що ті, хто вітає націоналізм, дезінтеграцію та конфлікти в Європі, становлять загрозу незалежності Польщі.