У Чорногорії відкрили безкоштовний пригодницький парк

На чорногірській рив'єрі, неподалік Херцег-Нови, відкрився пригодницький парк площею 7 тисяч квадратних метрів.

У перший рік роботи потрапити на атракціони можна буде безкоштовно, повідомляє otpusk.com.

Парк облаштований у селищі Врбань, на висоті 1100 м над рівнем моря. Він складається з чотирьох полігонів, які розділені за віковими категоріями (від 6 років). Головний атракціон - 200-метровий зіп-лайн (спуск на сталевому канаті у відриві від землі).

Загальна вартість проекту – 26 млн євро. Новий пригодницький парк приймає відвідувачів щодня з 9 до 16 години.

Варто зазначити, що для туристів пригодницькі парки відкриті в різних регіонах Чорногорії: на горі Ловчен, в Жабляке, Колашине, Подгориці.