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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

У Києві вшанували пам'ять загиблих у військових конфліктах

11 листопада, 2018 - 15:46
Фото Укрінформ

У Києві пройшла урочиста церемонія з нагоди Дня пам'яті полеглих, який традиційно відзначають у країнах Британської Співдружності в день закінчення Першої світової війни. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час заходу представники Посольств та Міністерства оборони України вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до могили Невідомого солдата в Парку Вічної слави.

Участь у церемонії взяли Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф, Посол Канади в Україні Роман Ващук. Також під час церемонії пролунали вірші від учасників заходу та молитва за полеглими у війнах. У всіх гостей та учасників заходу на одязі була прикріплена квітка маку, що є символом вшанування пам`яті.

11 листопада 1918 року - день, коли було підписано Комп'єнське перемир'я - договір про припинення військових дій у Першій світовій війні. У Києві церемонія Дня пам'яті полеглих проходить шостий рік поспіль.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.

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