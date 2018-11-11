У Німеччині група військових планувала вбивства політиків

У Німеччині група озброєних військових планувала вбивства німецьких політиків.

Про це повідомляє Focus із посиланням на дані поліції.

Зазначається, що угруповання обговорювала вбивство глави фракції Ліві в бундестазі Дітмар Барч, глави МЗС Німеччини Хайко Маасу, лідера партії Зелені Клаудії Рот і колишнього президента Йоахіма Гаука.

Також повідомляється, що у членів групи були секретні запаси зброї та палива.

За даними видання, спільником членів угруповання виявився 42-річний співробітник військової контррозвідки, який попереджав групу про обшуки і розповідав про хід розслідування.