У Німеччині група військових планувала вбивства політиків

11 листопада, 2018 - 12:46
У Німеччині група озброєних військових планувала вбивства німецьких політиків.
Про це повідомляє Focus із посиланням на дані поліції.
Зазначається, що угруповання обговорювала вбивство глави фракції Ліві в бундестазі Дітмар Барч, глави МЗС Німеччини Хайко Маасу, лідера партії Зелені Клаудії Рот і колишнього президента Йоахіма Гаука.
Також повідомляється, що у членів групи були секретні запаси зброї та палива.
За даними видання, спільником членів угруповання виявився 42-річний співробітник військової контррозвідки, який попереджав групу про обшуки і розповідав про хід розслідування.