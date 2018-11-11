У Парижі відбулася зустріч Порошенка і Трампа

У Парижі відбулася коротка зустріч Президента України Петра Порошенка і Президента США Дональда Трампа.

Про це глава держави розповів журналістам за результатами свого робочого візиту до Парижа 10-11 листопада, повідомляє Укрінформ.

«Учора відбулася зустріч і коротке обговорення на полях форуму (Паризький форум заради миру – ред.) у тому числі із Президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Клімкіна і державного секретаря США Помпео. Можу наголосити про домовленість про проведення 16 листопада комісії зі стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Ми домовилися відновити її роботу», - сказав Порошенко.

За словами Президента, загалом упродовж візиту до Парижа він провів близько 40 двосторонніх зустрічей.

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