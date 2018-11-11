У Парижі відзначають сторіччя завершення Першої світової війни

На заходи прибули близько 70 лідерів.

У Парижі зібралися лідери країн з усього світу, аби відзначити 100 років від дня завершення Першої світової війни.

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит зустрічають близько 70 монархів, президентів і прем'єр-міністрів з усього світу для вшанування пам'яті загиблих, а після цього й святкування сторіччя підписання мирного договору.

Серед безпрецедентної кількості світових лідерів будуть присутні і політичні опоненти. Так, згідно зі списком запрошених, який був поширений прес-службою Єлисейського палацу, до Парижа запрошені, зокрема, президент Сербії Александар Вучич, а також лідер Косово Хашим Тачі. Очікується присутність прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та прем’єр-міністра Палестини Рамі Хамдаллаха. На запрошення глави французької держави в урочистостях також візьме участь президент РФ Володимир Путін.

Також на церемонію приїхав президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.

Особливу роль у церемонії відіграла зустріч Еммануеля Макрона і Ангели Меркель. Вони потиснули одне одному руки у Комп'єнському лісі, де 100 років тому було підписано мирний договір, до якого Франція та Німеччина були ворогами.

Біля Тріумфальної арки світові лідери вшанують пам'ять загиблих під час однієї з найкривавіших війн в історії, а в Єлисейському палаці відзначать завершення війни.

Перша світова війна — світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все в Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, в якому брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Війна забрала життя 18,6 млн осіб. Тільки в останній її день були вбиті, поранені, пропали безвісти 11 тисяч осіб. Конфлікт мав вирішальний вплив на історію XX століття.

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