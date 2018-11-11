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У США допускають блокування "Північного потоку 2", - Перрі

11 листопада, 2018 - 17:54
Фото УНІАН

Існує можливість того, що російський проект “Північний потік 2” буде заблоковано.

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє УНН.

“Знаєте, безумовно, така можливість існує (шанси того, що "Північний потік 2"“ буде заблоковано - ред.), і ми говорили про це  у Польщі. В Європейському Союзі дуже мало країн, які за це, за „Північний потік 2“. Ми виступаємо рішуче проти нього - це офіційна позиція Сполучених Штатів”, - заявив міністр.

Крім того, він додав, що “комерційне використання проекту „Північний потік 2“ зазнає невдачі”.

“Ми також розуміємо, що незалежно від того, чи вирішать росіяни довести до кінця його комерційне використання, він зазнає невдачі - це буде невдача, тому що це комерційно нежиттєздатний проект - і вони можуть його усе-таки запустити, але ми будемо робити все можливе, щоб надати членам Європейського Союзу якнайбільше можливостей. Це стосується не тільки продажу Сполученими Штатами скрапленого природного газу Європі. Ми підтримуємо Трансадріатичний газопровід, який принесе каспійський газ в південну частину Європи”, - резюмував Перрі.

Нагадаємо, що США планують допомогти Україні з розвитком енергетичної інфраструктури.

Джерело: УНН

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