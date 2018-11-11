У Варшаві розпочався марш до 100-річчя відновлення незалежності

У польській столиці розпочався Біло-червоний марш до 100-річчя відновлення незалежності.

Про це пише "Польське радіо".

У заході беруть участь представники найвищої державної влади з президентом і прем’єром на чолі, польське військо, ветерани і тисячі простих громадян.

"Марш розпочнуть військові транспортні засоби, репрезентативний батальйон Війська польського, оркестр і солдати, що представлятимуть всі роди Збройних сил Польщі та нестимуть загалом понад сотню національних прапорів. Відразу за ними марш очолить пан президент. Так само, як під час параду, на вулицях Варшави ми зможемо побачити сьогодні бронетранспортери "Rosomak", міномети "Rak" та комплекси протиповітряної оборони "Poprad", - розповів Матеуш Кужеєвський з Міністерства національної оборони.

У центрі Варшави зібралися щонайменше декілька тисяч людей з державними прапорами. Опозиції на марші не буде.