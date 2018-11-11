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У Вашингтоні пройде засідання комісії зі стратегічного партнерства Україна - США, - Порошенко

11 листопада, 2018 - 20:07
Фото з Facebook Петра Порошенка

У Вашингтоні 16 листопада пройде засідання комісії зі стратегічного партнерства Україна - США на рівні глав Міністерств закордонних справ.

Про це за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив президент України Петро Порошенко. 

Він зазначив, що 10 листопада провів коротку зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а міністр закордонних справ Павло Клімкін - з держсекретарем США Майклом Помпео.

"Домовилися про проведення 16 листопада комісії стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Комісія була заснована майже 10 років тому, і зараз настав час відновити її роботу як символ того, що партнерство України і США носить дійсно стратегічний характер", - повідомив президент.

Джерело: День

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