У Вашингтоні пройде засідання комісії зі стратегічного партнерства Україна - США, - Порошенко

У Вашингтоні 16 листопада пройде засідання комісії зі стратегічного партнерства Україна - США на рівні глав Міністерств закордонних справ.

Про це за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що 10 листопада провів коротку зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а міністр закордонних справ Павло Клімкін - з держсекретарем США Майклом Помпео.

"Домовилися про проведення 16 листопада комісії стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Комісія була заснована майже 10 років тому, і зараз настав час відновити її роботу як символ того, що партнерство України і США носить дійсно стратегічний характер", - повідомив президент.