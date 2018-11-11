У Єгипті виявили рідкісну колекцію муміфікованих кішок та скарабеїв

Археологи під час пошуків у районі святилища богині Бастет у некрополі Саккара під Каїром, де знаходяться масові поховання тварин, знайшли рідкісну колекцію муміфікованих кішок та вперше виявили мумії скарабеїв.

Про це повідомляє Reuters.

Вчені розкрили сім раніше невідомих поховань, знайдених за останні півроку на околиці комплексу піраміди фараона Усеркафа в стародавньому некрополі Саккара, на південь від Каїра. Саккара століттями служила некрополем для Мемфіса - столиці давнього Єгипту.

В одній з них вельможа вирішив після смерті оточити себе домашніми улюбленцями: у гробниці знайдені десятки мумій кішок, дерев'яні позолочені статуї цих тварин, а також бронзова статуя давньоєгипетської богині кішок Бастет.

Повідомляється, що в гробниці також було виявлено безліч муміфікованих жуків-скарабеїв. Як розповів журналістам міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, всього знайдено більше 200 мумій жуків, які в Стародавньому Єгипті вважалися символом щастя, що приносять успіх і благополуччя його власникові. Одночасно з цим було виявлено кілька мумій кобр і алігаторів. У ході пошуків археологи витягли із товщі землі більше тисячі невеликих амулетів.