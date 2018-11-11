Україна і світ не визнає фейкові "вибори" в ОРДЛО, - МЗС

МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення у неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті міністерства заяві.

Недільне голосування МЗС називає "псевдовиборами" та "фейковим голосуванням", яким Росія порушує норми і принципи міжнародного права, українське законодавство, а також суверенітет та територіальну цілісність України.

"Росія, як сторона збройного конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними", - наголосили у міністерстві.

МЗС наголошує, що результати цих псевдовиборів є "юридично нікчемними" та не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

"Легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження БДІПЛ ОБСЄ", - підкреслили в МЗС.

МЗС закликало міжнародне співтовариство до посилення політичного та економічного тиску на Кремль, а також запровадження нових санкцій проти держави-окупанта та осіб, які брали безпосередню участь в "організації цих бутафорських "виборів".