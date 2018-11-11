Україна вимагає позачергове засідання ТКГ через "вибори" на Донбасі

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі, які проходять сьогодні, 11 листопада.

Про це йдеться у повідомленні першого віце спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", - написала вона.

Своїми діями Росія вчергове грубо порушила основоположні норми і принципи міжнародного права та законодавство України.

"Одночасно, як сторона і підписант Мінських домовленостей Російська Федерація вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними. Російська федерація протягом 2014-2018 так і не вивела військову техніку, своїх військових з окупованих територій, продовжує спонсорувати і підтримувати незаконні озброєні формування технічно і фінансово", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення у неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.