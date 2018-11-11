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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Українка здобула корону на конкурсі краси на Філіппінах

11 листопада, 2018 - 22:49
Фото: Новини по-рівненськи

Жителька Костополя, що на Рівнещині, Ірина Антонюк здобула титул та корону “Ms STAR Top of the World Plus Size” на конкурсі краси на Філіппінах.

Про це повідомляють ресурс Новини по-рівненськи.

«Титул Міс Світу отримала представниця Філіппін, а українка гідно презентувала свою країну та отримала спеціальний титул та корону Ms STAR Top of the World Plus Size 2018. Окрім того, Ірина Антонюк отримала ліцензію на проведення та організацію конкурсу такого контексту на Рівненщині та відправляти переможницю на Всеукраїнський конкурс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у фіналі світового конкурсу Mrs.Ukraine Plus Size 2018 брало участь 15 дівчат із різних країн світу, які показали свою красу усупереч певним стандартами та стереотипам.

Джерело: День

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