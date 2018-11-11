Усик нокаутував Белью та захистив титули чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик переміг британця Тоні Белью нокаутом та захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO і журналу The Ring.

Поєдинок відбувся у Манчестері на стадіоні Manchester Arena, яка вміщує близько 21 тисячі людей.

Усик переміг Беллью у ваговій категорії до 90,71 кг. Перемогу українець здобув нокаутом у восьмому раунді. Зазначимо, що на момент нокауту Белью перемагав Усика за очками. Тим самим український боксер захистив звання абсолютного чемпіона світу.

Після поразки від українця Олександра Усика британський боксер Тоні Беллью оголосив про завершення кар'єри.

"Я програв найвеличнішому спортсмену, з яким коли-небудь виходив на ринг, бажаю йому всіляких успіхів. Для мене ж це однозначно кінець",— сказав Беллью.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик лідирує в гонці за звання «Боксер року» за версією авторитетного видання BoxingScene.