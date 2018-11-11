Усик піднявся на 3 місце рейтингу найсильніших боксерів світу BoxRec

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик піднявся на третю сходинку в топ-10 pound-for-pound рейтингу за версією авторитетного видання BoxRec.

Це стало можливим завдяки вчорашній перемозі українця над британцем Тоні Беллью.

У той же час, ще один українець - Василь Ломаченко - опустився в рейтингу на п'яте місце.

Примітно, що це перший випадок в кар'єрі боксерів, коли Усик випередив свого співвітчизника.

Рейтинг очолює американець Теренс Кроуфорд. На другому місці знаходиться Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів за версією BoxRec

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Олександр Усик

4. Геннадій Головкін

5. Василь Ломаченко

6. Луїс Нері

7. Вісаксіл Вангек

8. Мігель Берчельт

9. Ентоні Джошуа

10. Лео Санта Круз