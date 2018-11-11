Нема стiльки шкiдникiв серед тварин, як є їх серед нас, серед людей.
Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Усик піднявся на 3 місце рейтингу найсильніших боксерів світу BoxRec

11 листопада, 2018 - 18:26
Фото: AFP

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик піднявся на третю сходинку в топ-10 pound-for-pound рейтингу за версією авторитетного видання BoxRec.

Це стало можливим завдяки вчорашній перемозі українця над британцем Тоні Беллью.

У той же час, ще один українець - Василь Ломаченко - опустився в рейтингу на п'яте місце.

Примітно, що це перший випадок в кар'єрі боксерів, коли Усик випередив свого співвітчизника.

Рейтинг очолює американець Теренс Кроуфорд. На другому місці знаходиться Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів за версією BoxRec

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Олександр Усик

4. Геннадій Головкін

5. Василь Ломаченко

6. Луїс Нері

7. Вісаксіл Вангек

8. Мігель Берчельт

9. Ентоні Джошуа

10. Лео Санта Круз

Джерело: Укрінформ

Більше новин

День в ООС: Бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ
Порошенко, Меркель і Макрон проводять переговори щодо псевдовиборів в ОРДЛО
У США допускають блокування "Північного потоку 2", - Перрі
Макрон попередив світову спільноту про "відродження старих демонів"
У Варшаві розпочався марш до 100-річчя відновлення незалежності
Польща закликала ввести санкції щодо організаторів псевдовиборів в ОРДЛО

Новини партнерів

Loading...