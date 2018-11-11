В окупованому Донецьку відсутній мобільний зв'язок

В окупованому Донецьку, де відбуваються фейкові вибори, відключили мобільний зв'язок МТС (Водафон).

Про це в соціальних мережах, зокрема, на сторінці групи "Взаємовиручка в Донецьку" у Facebook пишуть обурені жителі окупованого міста.

"Доброго ранку! МТС де-небудь є?", "Бульвар Пушкіна – немає ні МТС, ні Фенікса", "Калінінський – МТС не працює", "Відсутній скрізь", – пишуть користувачі Facebook.

Жителі Донецька пояснюють відімкнення мобільного зв'язку, який пов'язував їх з родичами, друзями і знайомими з України, з умисними діями бойовиків, які хочуть обмежити контакти людей з неокупованою територією. "Немає зв'язку. Напевно глушать. Вибори!", "Вирубили. Точно глушать", – написали городяни.

Крім того, користувачі соцмережі з окупованого Донецька повідомляли, що людям невідомо, які виборчі дільниці буде відкрито, а які закрито 11 листопада для проведення цих фейкових виборів у "республіці". "З кожних чотирьох дільниць, які були ще при Україні, в місті закрито три, тобто працює тільки одна на певний сектор міста. Ніхто з жителів толком не знає, де тепер розташовані ці "виборчі" дільниці", – розповіли співрозмовники кореспондентові. І додали: «Звичайно, всі розуміють, що вибори тут – це суща формальність. Ніхто і голоси рахувати не буде. Можна і не ходити нікому. Все одно, все вже давно вирішено наперед".

Нагадаємо, українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі, які проходять сьогодні, 11 листопада.