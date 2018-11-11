Волкер: "Л/ДНР" не мають місця в Мінському процесі

Мінські домовленості не включають таких учасників, як "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє в Тwitter Посольство США в Україні.

"Так звані народні республіки не мають місця в Мінських угодах і є нелегітимними органами, підтримуваними російською військовою міццю, і створені Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою", - цитує посольство Волкера.

Волкер також наголосив, що мета, яку США ставили собі на сході України - допомогти людям, яким Росія нібито допомагає, та допомогти Росії виконати ті зобов'язання, на які вона погодилася.