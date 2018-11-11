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Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

Волкер назвав основні порушення Мінських угод Росією

11 листопада, 2018 - 19:33
Фото: delfi.lt

Спеціальний представник США по справах України Курт Волкер  розказав про основні порушення Мінських угод Російською Федерацією починаючи з дня їх підписання в 2014 році.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Росія не змогла негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб" – пише Волкер.

Він зазначає, що людям на Сході краще жити в об’єднаній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, яка керується бандитами, профінансованими російськими платниками податків.

"Росія не змогла вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі або гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним", - продовжує дипломат, - Росія не змогла забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ або створити зону безпеки в прикордонних регіонах".

Також Волкер підкреслив, що РФ не припинила використання зброї і проведення наступальних операцій, не здійснила виведення всіх важких озброєнь. Так само, як і не вивела  всі іноземні озброєні групи зі східної України та не роззброїла незаконні збройні формування.

Раніше Волкер сказав, що Мінські домовленості не включають таких учасників, як "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: День

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