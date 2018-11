Волкер назвав основні порушення Мінських угод Росією

Спеціальний представник США по справах України Курт Волкер розказав про основні порушення Мінських угод Російською Федерацією починаючи з дня їх підписання в 2014 році.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Росія не змогла негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб" – пише Волкер.

Він зазначає, що людям на Сході краще жити в об’єднаній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, яка керується бандитами, профінансованими російськими платниками податків.

"Росія не змогла вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі або гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним", - продовжує дипломат, - Росія не змогла забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ або створити зону безпеки в прикордонних регіонах".

Також Волкер підкреслив, що РФ не припинила використання зброї і проведення наступальних операцій, не здійснила виведення всіх важких озброєнь. Так само, як і не вивела всі іноземні озброєні групи зі східної України та не роззброїла незаконні збройні формування.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g

Russia failed to end “the use of all types of weapons and the conduct of offensive operations” (19 Sep 14) or implement the “withdrawal of all heavy weapons” (12 Feb 15 & 29 Sep 15) from eastern Ukraine…

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 11, 2018