ЄС відхилив ключову пропозицію Мей щодо Brexit, - ЗМІ

Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit.

Про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді.

Ситуацію ускладнює той факт, що чотири британських міністра, які виступають проти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, "знаходяться на межі відставки".

За словами джерел видання, Мей сподівалася об’єднати свій кабінет і подолати “фінальний бар’єр” у переговорах з ЄС, але на пропозицію створити “незалежний механізм” для усунення проблем із митною угодою в Брюсселі відповіли відмовою.

У Євросоюзі заявили, що стежити за дотриманням рішень можливо тільки у рамках Європейського суду.

Нагадаємо, міністр транспорту Британії Джо Джонсон подав у відставку, заявивши, що він не підтримує угоду прем'єр-міністра Терези Мей щодо Brexit та виступатиме за проведення другого референдуму про вихід країни з Євросоюзу.