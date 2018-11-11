За добу в ООС бойовики здійснили 10 обстрілів, 2 українських військових загинули

Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Марїнки – упродовж доби ворог тричі обстріляв її оборонців.

"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень", - наголосили у штабі.