Нема стiльки шкiдникiв серед тварин, як є їх серед нас, серед людей.
Остап Вишня, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст

За добу в ООС бойовики здійснили 10 обстрілів, 2 українських військових загинули

11 листопада, 2018 - 08:58
Фото Reuters

Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Марїнки – упродовж доби ворог тричі обстріляв її оборонців.

"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень", - наголосили у штабі.

 

Джерело: День

Більше новин

Швеція засудила вибори в ОРДЛО, які розпочалися сьогодні
Фейкові "вибори" в ОРДЛО не будуть визнані міжнародною спільнотою, - Порошенко
Канада засудила псевдовибори в ОРДЛО
Ескалація на Донбасі: за день загинули 2 українських воїнів
Посольство США в Україні називає "вибори" в ОРДЛО фарсом
Чехія заявила, що псевдовибори в ОРДЛО ведуть до дестабілізації

Новини партнерів

Loading...