Армія Сирії за підтримки російських авіаударів почала наступ у провінції Ідліб

Сирійська урядова армія за підтримки російської авіації активізували військову кампанію проти повстанців у провінціях Хама та Ідліб.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

За останні 48 годин у північно-східних районах Хами та південній частини провінції Ідліб сталися десятки авіаударів, які вважається, їх завдали російські літаки.

Сирійська армія заявила про захоплення кількох сіл та витіснення повстанців до районів, близьких до адміністративних кордонів провінції Ідліб.

Сирійська армія втратила стратегічно розташовану провінцію Ідліб, коли столицю провінції у 2015 році заянйди повстанські групи. З тих пір вона стала єдиною провінцією, яка повністю перебуває під контролем опозиції.

Перша мета сирійської армії полягала в тому, щоб відновити контроль над стратегічним військовим аеропортом "Абу-аль-Дхур", одним з найбільших аеропортів на півночі країни.

Ідліб був притулком для десятків тисяч повстанців і цивільних осіб, які були змушені покинути свої будинки в інших частинах західної Сирії під час конфлікту.