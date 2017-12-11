До Вінниці на фестиваль Леонтовича з’їхалися хорові колективи з різних куточків України

І Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва на честь Миколи Леонтовича розпочався сьогодні у Вінниці. У ньому беруть участь 40 хорових колективів з різних міст України, а це понад 1400 учасників. Триватиме фестиваль упродовж трьох днів, з 11 по 13 грудня. У концертній програмі – більше 100 творів Леонтовича. Кульмінацією фесту стане флешмоб з виконання «Щедрика» у тисячу голосів, який претендує на рекорд України.

«У фестивалі беруть участь різні хорові колективи – професійні та аматорські, дорослі й дитячі. Виступатимуть академічний хор «Відродження» Теплицького районного будинку культури, хорові колективи Жмеринської, Вінницьких дитячих музичних шкіл, Хмільницької та Вінницьких шкіл мистецтв, Свято-Преображенського Собору. Окрасою фестивальних заходів стануть виступи провідних професійних хорових колективів, серед яких академічний хор «Вінниця», камерний хор Бортнянського (Чернігів), Муніципальний камерний хор «Київ», академічний хор Харківської державної академії культури, хоровий колектив Одеської національної музичної академії, хоровий колектив Вінницького училища культури і мистецтв, народна хорова капела Бердичівського педагогічного коледжу та багато-багато інших», – повідомив директор департаменту культури та Вінницької ОДА Станіслав Городинський.

Він додав, що відзначення ювілею композитора-земляка на Вінниччині розпочалося ще у серпні 2016 року, коли в селі Марківка Теплицького району відкрили меморіальний комплекс біля могили Леонтовича та відреставрувати його музей. Торік взимку за ініціативи священника Назарія Давидовського провели флешмоб з виконання пісні «Щедрик», до якого долучились більше 50 співочих колективів з 10 країн світу. У вересні 2017 року відкрили погруддя видатного композитора біля училища культури і мистецтв імені Леонтовича та започаткували Всеукраїнську премію імені Миколи Леонтовича в галузі культури і мистецтв.

Завершиться цикл заходів, які відбудуться в рамках фестивалю, відкриття «Діброву Леонтовича», яку висадили поблизу меморіального комплексу у селі Марківка. Також на базі сільського музею проведуть науково-практичну конференцію, присвячену життю та творчості Миколи Леонтовича. Під час конференції, викладач Вінницького державного педагогічного університету, дослідник творчості композитора Анатолій Завальнюк презентує свою книгу, у якій зібрані унікальні рукописи митця, невідомі раніше сторінки його життя та творчості.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора