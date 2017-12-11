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Гройсман: Фонд підтримки інновацій становитиме 50 млн грн

11 грудня, 2017 - 14:05
Фото Reuters

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що бюджет Фонду підтримки інновацій у 2018 році становитиме 50 мільйонів гривень.

Про це він сказав під час Національного прес-клубу реформ "Децентралізація: підсумки та досягнення 2017 року, завдання на наступний рік", повідомляє Укрінформ.

"Ми також створюємо у бюджеті Фонд підтримки інновацій, який буде зараз дорівнювати 50 мільйонам гривень. Ми хочемо забезпечити підтримку інноваційних рішень, які сьогодні продукують українці", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, у Держбюджеті-2018 передбачено створення Фонду підтримки інновацій.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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