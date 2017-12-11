Ізраїль заявив про ракетний обстріл своєї території

Ізраїльські військові зафіксували запуск ракети з сектора Гази ввечері в понеділок, 11 грудня.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Зазначається, що система раннього попередження про ракетні та мінометні обстріли спрацювала тільки на військовій базі, що розташована в безпосередній близькості від сектора Гази.

Після запуску ракети кілька вибухів чули в окрузі Ешколь. У прес-службі ЦАХАЛ заявили, що місце падіння ракети встановлюється.

Нагадаємо, що Меркель засудила спалювання прапорів Ізраїлю у Німеччині.