Ізраїль заявив про ракетний обстріл своєї території

11 грудня, 2017 - 22:25
Ізраїльські військові зафіксували запуск ракети з сектора Гази ввечері в понеділок, 11 грудня.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Зазначається, що система раннього попередження про ракетні та мінометні обстріли спрацювала тільки на військовій базі, що розташована в безпосередній близькості від сектора Гази.
Після запуску ракети кілька вибухів чули в окрузі Ешколь. У прес-службі ЦАХАЛ заявили, що місце падіння ракети встановлюється.
Нагадаємо, що Меркель засудила спалювання прапорів Ізраїлю у Німеччині.