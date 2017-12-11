"Кіборги" у перший вікенд зібрали 8,1 млн гривень касових зборів

Українська військова драма "Кіборги", в перший вікенд зібрала 8,1 млн касових зборів. Про це заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

За словами Іллєнка, за перший тиждень показу "Кіборги" зібрав більше касових зборів, ніж інші фільми, що вийшли в прокат паралельно.

"За перший вікенд військова драма "Кіборги" зібрала 8 млн 186 тис 701 грн. обігнавши "Дюнкерк" (7 млн 919 тис 845 грн.) і "Лють" (5 мдн 387 тис. 648 грн).

Фільм подивилося 106 тис. 350 глядачів. Цей фільм зараз дуже на часі, і я радий, що наш глядач так високо оцінив його. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно", - розповів Іллєнко.

Продюсер фільму Іванна Дядюра заявила, що понад півмільйона грн від касових зборів будуть перераховані на допомогу українським збройним силам.

"Дуже приємно, що наш фільм побачило так багато глядачів, це означає, що в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий ми перерахуємо в фонд "Повернися живим" 531 тис 750 грн. Попереду ще кілька тижнів прокату, тому запрошуємо всіх в кінотеатри на фільм "Кіборги", - заявила вона.

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